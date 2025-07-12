Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek olan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayağı Kapadokya Yarışı’larının seremonik startı Kayaşehir’den verildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Yarına kadar Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek olan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayağı Kapadokya Yarışı’larının seremonik startı Kayaşehir’den verildi.

Yarışma Başkent Turing Spor Kulübü tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip, Power App ve AutoClub destekleriyle düzenleniyor. Organizasyon ayrıca Nevşehir Valiliği koordinasyonunda, Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Kapadokya Alan Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Göreme, Çat ve Ortahisar belediyelerinin katkıları ve Türkiye İş Bankası, Magdeburger Sigorta, Zemi Otel, Pasha Balloons, Vidipass ana sponsorluğunda hayata geçiriliyor.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Kapadokya Yarışı için Kayaşehir’de kısa bir bilgilendirme ve tanıtım videolarının seyredilmesi sonrası basın toplantısı düzenlendi. Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen basın toplantısında yetkililer tarafından organizasyona dair bilgiler aktarıldı.

Etkinliğe Nevşehirlilerin ilgisi büyük oldu. Tören öncesinde yarış severler ralli pilotlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Rallide ter dökecek pilotlar, verilen seremonik startın ardından seyircileri selamlayarak, şehir turu attılar.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açılış konuşmasında “Hayalini kurduğum şehirde, göz bebeğim olan ve en önem verdiğim yerde, bu şehrin kaderini değiştireceğine inandığım Kayaşehir'de bu organizasyonun Türkiye Şampiyonasını yapmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Benim Nevşehir’i sanatın, sporun, kültürün başkenti yapmak gibi bir hayalim, hedefim var. Bu şehir gerçekten dünyanın en fantastik, en mistik ve en romantik şehri ve yaşayan her bir ferdine vefa duyduğum bu şehrin insanlarının hayatını kolaylaştırmak, muhteşem bir şehirde yaşamalarını temin etmek için hayal kuruyorum ben. Dünyanın farklı noktalarında, Türkiye'nin farklı noktalarında ralliler yapılıyor. Ama bu kadar güzel bir coğrafyada ikinci defa yapmanın keyfini yaşıyoruz. Buradan ortaya çıkacak resimler, görüntüler hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirecek ve şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için bir sıçrama adımı olmaya devam edecek. Bu organizasyon için Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından gelen bütün yarışmacılara hoş geldiniz diyorum. Yarışmada bulunan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Kapadokya Rallisi’nin seremonik start törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, Başkan Vekili Mert Koral, İlçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, çeşitli kurumların il müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.