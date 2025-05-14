Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final heyecanı geldi çattı. Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray sezonu çifte kupa ile kapatmayı hedeflerken, Trabzonspor Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanarak Avrupa bileti almak için sahaya çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kupası finali, nefes kesen bir derbiye sahne olacak. Geçtiğimiz cumartesi günü ligde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Trabzonspor, bu kez kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan final maçı, bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa kupayı kazananı uzatmalar; orada da eşitlik bozulmazsa penaltılar belirleyecek.

Yarın Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda büyük bir final var! ???? Ziraat Türkiye Kupası Finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak ve bu heyecanın adı: Gaziantep! ⚽️ Kültürün, sanatın, tarihin, gastronominin ve sporun şehri Gaziantep, bu büyük finale ev… pic.twitter.com/X6hlcWe47N— Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) May 13, 2025

DEV MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Final maçını kariyerinde ilk kez bir Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak olan Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Ozan Ergün olacak. VAR’da ise Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. AVAR’da da Onur Özütoprak olacak.

BU SEZON 26 MAÇ YÖNETTİ

Cihan Aydın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 22, 1. Lig'de 2 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 26 karşılaşmayı yönetti. 32 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray’ın 4 maçında düdük çaldı ve Galatasaray bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aydın, Trabzonspor’un ise bu sezon 5 maçını yönetti ve bordo mavililer bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aydın, bu sezon Süper Lig’in 24. haftasındaki 2-1 biten Beşiktaş – Trabzonspor derbisini ve 2 Nisan’da Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan, Galatasaray’ın deplasmanda 2-1 kazandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de yönetmişti.

ARALARINDAKİ MAÇLARDA ÜSTÜN TARAF GALATASARAY

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihte 142. kez karşı karşıya gelecek. 141 maçta Galatasaray’ın 64 galibiyeti bulunurken; Trabzonspor ise 45 kez kazandı. 32 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray, Trabzonspor ağlarını 191 kez havalandırırken; Trabzonspor ise rakibine 159 golle karşılık verdi.

Türkiye Kupası’nda ise iki takım daha önce 19 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 9’unu Galatasaray, 6’sını Trabzonspor kazandı. 4 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 29; Trabzonspor ise 22 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım, daha önce 3 kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Bunların 2’sinde gülen taraf sarı kırmızılılar, 1’inde ise bordo mavililer oldu. İki takımın en son karşı karşıya geldiği final, 1994-95 sezonundaydı. Çift maç üzerinden oynanan eşleşmeyi toplamda 4-2’lik skorla Trabzonspor kazanmıştı.

Türkiye Kupası’nı daha önce 18 kez müzesine götüren Galatasaray bu kupayı en çok kazanan takım konumunda. Aslan’ın son Türkiye Kupası finali ve zaferi 2018-19 sezonunda Fatih Terim döneminde gelmişti. Türkiye Kupası’nı 9 kez kazanan Trabzonspor ise Galatasaray ile Beşiktaş’ın ardından bu kupayı en çok kazanan 3. takım. Fırtına’nın son Türkiye Kupası zaferi, 2019-20 sezonunda Eddie Newton yönetiminde gelmişti.

Geçen sezon da kupada final oynayan Karadeniz temsilcisi, finalde Beşiktaş’a son dakika golüyle 3-2 mağlup olmuştu.

21. YÜZYIL’DAKİ KUPA EŞLEŞMELERİ

1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Trabzon’da tek maç üzerinden oynanan eşleşmede Galatasaray 2-1’lik skorla turu geçen taraf olmuştu.

Ertesi sezon, yani 2000-2001 sezonunda, bu iki ekip yine çeyrek finalde ve yine Trabzon’da karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, rakibini bu kez 4-1’le kupanın dışına itmişti.

2004-2005 sezonunda ise bu iki takımın birbirine rastladığı durak yarı finaldi. Bu kez Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan yarı final maçının normal süresi 1-1 tamamlanmıştı. Uzatmaların ardından geçilen penaltı atışlarını Galatasaray 4-2 kazanmış ve finale yükselmişti.

2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası’nda bu iki takım grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve kazanan taraf 2-1’lik skorla yine Cim-Bom olmuştu. Bu, aynı zamanda bu iki takımın bu sezona kadarki son Türkiye Kupası randevusuydu.