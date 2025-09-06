Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımı ile dünyanın en büyük ve kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’deki startını verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yer alan Mimar Sinan ve Kent Müzesi’ndeki açılış, büyük bir coşku ile gerçekleşti.

20 şehri kapsayan coşkulu festivale, Büyükşehir Belediye Balkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Sıradan Bir Şehirde Olmadığınızı Hemen Anlıyorsunuz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, Kayseri’den övgü dolu sözlerle bahsederek, “Öncelikle şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim; Kayseri’ye geldiğinizde, Kayseri’nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. O açıdan Erciyes’in gölgesinde, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehirde yaşama bahtiyarlığına sahip olan tüm hemşehrilerimi ayrı ayrı selamlıyorum” dedi.

“Bu Şehrin Çok Daha Fazlasını Başarabileceğinden Hiçbir Zaman Tereddüt Etmedik”

Kayseri’ye her zamana ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri’nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde bulunduk. Biz bakanlık olarak Kayseri’nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak bu şehrin çok daha fazlasını başarabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik” ifadelerini kullandı.

Dünyada artık ülkeler arasında değil şehirlerarasında bir rekabet yaşandığına dikkat çeken Ersoy, şehirlerin gelişimi ve kalkınması yönünde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini vurguladı. Bakan Ersoy, “Kayseri dünden bugüne bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi her zaman başarmış bir şehrimiz. Biz de bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelin en doğru şekilde yönetilmesi ve bu potansiyelin bir avantaja dönüşmesi adına bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız” şeklinde konuştu.

Kayseri 9 Gün Boyunca Festivale Ev Sahipliği Yapacak

Bakan Ersoy, katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivali haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’nin eklenmesiyle çok daha zenginleştiğini ifade ederek, festivalle şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirleri marka şehirler haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ersoy, Kayseri’nin kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve gastronomisi ile 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacağını ve Kayseri’nin her yönü ile tanıtılacağını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Türkiye’nin çok büyük bir kültür hazinesine sahip olduğunu dile getirerek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin değerlerinin insanlara anlatılmasının önemli olduğunu belirtti. Elitaş, Kayseri’deki ilkleri barındıran önemli tarihi değerlerin bulunduğunu da paylaşarak, Kayseri’nin dünyadaki ilk ticari sözleşmeye ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu söyledi. Genel Başkan Vekili Elitaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Kayseri’deki kültür ve turizm faaliyetlerine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile milletvekillerine teşekkür etti.

“Kayseri’miz Bunu Fazlasıyla Hak Ediyor”

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de gerçekleştirilmesi yönünde verdiği destekler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalin mevsim itibariyle de çok güzel bir döneme denk geldiğini sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi açık hava müzesi olarak nitelediği konuşmasında, “6 bin yıllık kadim medeniyetler şehri. Tabi ticaret ve sanayi ile anılan, Kültepe Kaniş-Karum’la da ticaretin yasalarının yazıldığı bir kazı merkezinin olduğu bu şehirde elbette kültürel ve diğer alanlarda da biz de varız mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü inanıyorum ki Kayseri’miz bunu fazlasıyla hak ediyor. O açıdan Kayseri’mizi her yönüyle tanıtmak, anlatmak, insanlığın hizmetine sunmak ve hak ettiği bu tanıtımı da en güzel şekliyle yapmak hepimiz için önemli olsa gerek” diye konuştu.

Konuşmasında şehrin kültür ve turizm altyapısını oluşturarak çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, yakın geçmişte Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen İl Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İncelemelerde bulundukları ve festival açılışına ev sahipliği yapan Mimar Sinan ve Kent Müzesi’nin kültür ve sanatın adeta merkezi haline geleceğini, müzenin, tasarladıkları, yöresel mimari içerikleri kapsayan 6 bin metrekarelik bir eser olduğunu paylaşan Başkan Büyükkılıç, Bakan Ersoy’a söz konusu merkez hakkında destekleri için teşekkürlerini iletti.