Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın 13-18 Ekim 2025 tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington'da yapılan yıllık toplantıları vesilesiyle düzenlenen programlara katıldı. Uluslararası finans kuruluşları ve bankalarla temaslarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, 14 Ekim akşamı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın ev sahipliğini yaptığı davette Yıllık Toplantılar için Türkiye’den gelen banka ve finans sektörü temsilcileri, IMF ve Dünya Bankası’nda görev yapan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBB tarafından Yıllık Toplantılar çerçevesinde düzenlenen resepsiyonların bu yıl 35’incisi yapıldı. Türkiye heyetinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın iştirak ettiği, 15 Ekim akşamı düzenlenen davetle; çeşitli ülkelerden Bakanlar, Merkez Bankası Başkanları, üst düzey bürokratlar ile banka ve finans kurum temsilcileri ağırlandı.