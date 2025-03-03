Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı toplandı.ANKARA (İGFA) - TBMM'deki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK)'nun toplantısı, KPK Eş başkanları AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel ile Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni'nin açıklamaları sonrasında basına kapalı devam etti.
TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıda, TBMM'de düzenlenecek Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 82. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındığı kaydedildi.
Başkanlık Divanı üyeleri, toplantı sonrasında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri inceleyerek çelenk sundu.