Orhangazi Havacılık Topluluğu üyesi gençler, Almanya’nın Tarp şehrinde yapılan F3K World Cup 2025 RC Planör. yarışmasında ülkemizi başarı ile temsil etti DÖKTAŞ'ın desteklediği sporcular, Genç kızlar kategorisinde Cansu Birgül dünya ikincisi ve Asude Sümeyye Konan dünya üçüncüsü oldular.

EN FAZLA KADIN SPORCU TÜRKİYE'DEN

6 Sporcu ile dünya şampiyonasında yer alan milli takımımızın tamamını Bursa Orhangazili gençlerden oluşuyor. Güriş Sanayi Grubu şirketlerinden DÖKTAŞ'ın desteklediği Orhangazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan havacılık milli takımı 29 ülkenin katıldığı yarışmada en fazla kadın sporcu ile temsil edilen ülke unvanını da 4 kadın sporcu ile Türkiye''nin kazanmasını sağladı.