Suriye'de iç savaşın bitmesi sonrasında Türkiye'den Suriye'ye ihracatta büyük artışlar oldu. 2025 yılının ocak – haziran döneminde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 51'lik artışla 999 milyon dolardan 1 milyar 506 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Suriye’ye yapılan ihracat ise yüzde 88’lik artışla 15,5 milyon dolardan 29 milyon dolara fırladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, iki ülke arasındaki dış ticareti artırmak için 27-28 Ağustos 2025 tarihlerinde Şam’da Suriyeli mevkidaşlarıyla verimli görüşmeler yaparken, ihracatçılar Türkiye – Suriye İkili İş Görüşmelerine katıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Organizasyonu’nda gerçekleştirilen Suriye Şam Genel Ticaret Heyeti programına Ege İhracatçı Birlikleri 7 kişilik bir kadroyla katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vecih Fakıoğlu Suriye Şam Genel Ticaret Heyeti programında iki ülke arasındaki dış ticareti artırma çabası içinde oldular.