Türkiye-Kazakistan arasında 2019 yılında 2,3 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2024 yılında 6,7 milyar dolara yükseldi. İki ülke arasındaki dış ticareti 10 milyar dolara çıkarmak isteyen Ege İhracatçı Birlikleri 18 firmanın katılımıyla, 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Kazakistan'a gidiyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye ile Orta Asya’nın en büyük ve güçlü ekonomisine sahip olan Kazakistan arasındaki dış ticaret son beş yılda 3 kat arttı.

Türkiye, 2019 yılında Kazakistan’ın ithalatından yüzde 2,5 pay alıyorken, 2024 yılı sonunda Kazakistan’ın yıllık ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 5’e ilerledi. Türkiye, Kazakistan’ın en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Kazakistan’ın ihracatında 2019 yılında Türkiye’nin payı yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçmişken, 2024 yılı sonunda Kazakistan’ın toplam ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 4’e yükseldi. Kazakistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye 6. sırada yer alıyor.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaretin 10 milyar dolara ulaşması için farklı sektörlerden 18 Türk firması, Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın en yoğun nüfuslu kenti Almatı’da Ticaret Heyeti organizasyonunda Kazak iş insanlarıyla bir araya gelecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA DENGELİ BİR DIŞ TİCARET VAR

İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeli seyri de iki ülkeyi birbiriyle ticaret konusunda teşvik ediyor. 2024 yılında Kazakistan’dan Türkiye’ye 3 milyar 386 milyon dolarlık ihracat yapılmışken, Türkiye’den Kazakistan’a ihracat yüzde 12’lik artışla 3 milyar 320 milyon dolara ulaştı.

Kazakistan’ın önemli ticaret partnerlerimizden biri olduğuna değinen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Kazakistan, zengin yer altı kaynaklarının yanı sıra, geniş toprak alanlarına sahip bir ülke olarak hem tarım hem sanayi hem de madencilik sektörlerinde önemli bir üretim kapasitesine ve gelişmiş ulaştırma altyapısına sahip. Bu özellikleriyle, bölgedeki ticaretin kilit merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılı itibarıyla 7 milyar dolara yaklaşırken, enerji, madencilik, inşaat, tarım, ulaştırma, lojistik ve savunma sanayii gibi sektörlerdeki iş birlikleriyle ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşıyacağını ümit ettiklerinin altını çizen Erkan, “Kazakistan konumu itibariyle “Orta Koridor” (Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası) üzerinden Çin, Orta Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik bir noktada bulunuyor. Almatı’ya gerçekleştireceğimiz Ticaret Heyeti ile ülkemiz iş dünyasına yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Ticaret Heyeti Organizasyonumuz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi, bölgesel ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Türk ve Kazak iş insanları 21 Ekim 2025 tarihinde Intercontinental Almaty Hotel’de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.