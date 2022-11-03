Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Yönal ve beraberindeki öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açılışı yapılan 'Türk Futbol Tarihi Müzesi'nin tören davetlileri arasında yer aldı.

Bayburt Üniversitesi, Türkiye spor camiasından seçkin isimlerin davet edildiği açılış törenindeki sınırlı sayıda katılımcı arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bayburt Üniversitesi'nin spor alanındaki başarılı çalışmalarından söz eden Öğr. Gör. Mehmet Yönal, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve öğrencilere iletilmek üzere tebrik mesajı aldı.

Öğrencilerle de bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına formaları imzaladı. Böylesine seçkin bir organizasyonda spor camiasından az sayıda seçkin konuk arasında yer almanın önemine dikkat çeken Yönal, "Spor camiasında temsil, büyük şampiyonalar dışında ancak bu tarz büyük organizasyonlarla mümkündür. Bugün çok az üniversiteye nasip olacak tarihi bir ana şahitlik ettik.

Öğrencilerimiz için de unutulmaz bir deneyimdi. Spora gönül vermiş bir dünya liderinin ilgisine ve beğenilerine mazhar olmak bizler için paha biçilemez bir duyguydu. Üniversitemizi gururla temsil ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebrik aldık.

Zatıalilerini Üniversitemize davet ettik. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımızı Üniversitemizde misafir etme ayrıcalığını da yaşarız" dedi.