Türkiye, 16-19 Mart 2025 tarihleri arasında 25. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’nda Türkiye 50 firmayla yerini aldı. Dünya’nın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk doğal taşlarının tanıtımını yaptı, yeni ihracat sözleşmeleriyle yurda döndü.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 16-19 Mart 2025 tarihleri arasında 25. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’nda Türkiye 50 firmayla yerini aldı. Dünya’nın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk doğal taşlarının tanıtımını yaptı.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 12. Kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye standının 2025 yılında fuarın kalbi konumundaki A6 Holünde yer aldığı için ziyaretçi trafiğinde gözle görülür bir artış yakaladıklarının altını çizdi.

Çin’deki konut stoğu fazlalığı nedeniyle inşaat sektöründe bir durgunluk olduğuna dikkati çeken Alimoğlu, “Bu yüzden Çinlilerin doğal taş alımında iştahlarının azaldığını biliyorduk. Ama Xiamen Fuarı sadece Çin pazarına yönelik değil. O coğrafyanın hatta tüm dünyadan alıcıların buluşma noktası. Bu hususu hem kendim hem tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz fuara gitmeden önce sektördeki arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Açıklamalarımızda, duyurularımızda, sosyal medya paylaşımlarımızda bunu hep anlattık. Nitekim haklı da çıktık. Xiamen Fuarı’nı sadece Çin Fuarı olarak değerlendiren arkadaşlarımız yanıldı. Fuarın ilk saatlerinden itibaren stantlarımız Çin dışındaki ülkelerden gelen alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avustralya, Hindistan, Malezya, Endonezya, ABD, Meksika, Tayvan, Singapur gibi ülkelerden ithalatçılar fuara yoğun ilgi gösterdi. Çin’de ekmeğimizi aradık. Başarılı bir fuar geçirdik. A6 Holünde olmamız bize önemli bir avantaj sağladı. Blok talebinde bir düşüş gözlemlerken, işlenmiş doğal taşa talep artışı olduğunu gördük. İthalatçıları 9-12 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na davet ettik. 2024 yılında Çin’e 389 milyon dolar olan ihracatımızı koruyarak üstüne çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak Xiamen Fuarı Milli Katılım Organizasyonunu kâr amacı gütmeden, azami sayıda firmanın katılması amacıyla 12 yıldır düzenlediklerine temas eden Alimoğlu, “2025 yılındaki fuara çok daha fazla firmamızın katılması için 2024 yılındaki fuar biter bitmez çalışmalarımızı başlattık. Firmalarımızın bazıları Xiamen Fuarı’nı sadece Çin odaklı değerlendirdiler ve bu yıl fuara katılmamayı seçtiler. Bu yılki verimli fuardan sonra önümüzdeki yıldan itibaren fuardaki Türk firma sayısının yine hızla artacağını düşünüyorum. Biz şimdiden 2026 yılı fuarı için A6 Holündeki Türkiye standını büyütme talebimizi Fuar İdaresi’ne ilettik.” dedi.