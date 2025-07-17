Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” temasıyla Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda düzenlediği TÜR SAY etkinliği, doğaseverleri bir araya getirerek bölgenin canlı çeşitliliğini kayıt altına aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinlikleri kapsamında düzenlediği TÜR SAY organizasyonu bu yıl Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte bir araya gelen doğaseverler, bölgenin zengin doğal mirasını keşfederek kayıt altına aldı. 100’ü aşkın katılımcı, doğanın kalbinde unutulmaz bir gözlem deneyimi yaşadı.

TÜR SAY ETKİNLİĞİNDE BULUŞTULAR

Türkiye’de “vatandaş bilimi” anlayışının başarılı bir örneği olan TÜR SAY etkinliğinde, Kuzuyayla’nın flora ve faunasını oluşturan tüm canlılar titizlikle belgelendi. Katılımcılar; ağaçlardan kuşlara, mantarlardan böceklere kadar doğada karşılaştıkları pek çok canlıyı cep telefonlarına kaydettikten sonra iNaturalist uygulaması aracılığıyla sisteme yükledi.

UZMAN EĞİTMENLERLE DETAYLI GÖZLEM

Katılımcılar, etkinlik boyunca dört gruba ayrılarak alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı gözlemledi. İstanbul Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Ergün Bacak, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, kocaelibitkileri.com editörü Hüseyin Cahit Doğan, böcek bilimci Dr. Havva Kübra Soydabaş Ayoub ve biyolog Sibel Süer tarafından yönlendirilen katılımcılara dürbün, böcek gözlem kutusu ve büyüteç gibi araçlar sağlandı.

ZENGİN KUŞ GÖZLEMLERİ YAPILDI

Etkinlikte Kuzuyayla’nın ormanlık alanlarında yapılan kuş gözlemleri dikkat çekti. Sürmeli çalıkuşu, yeşil çıvgın, ispinoz, çütre, çam baştankarası, karakızılkuyruk, boz ebabil ve dağ incirkuşu gibi türler kayda geçti. Katılımcılar, kuşların davranışlarını ve yaşam alanlarını gözlemleyerek kayıt altına aldı.

BÖCEKLER VE EKLEMBACAKLILAR DA KAYIT ALTINDA

Böcek gözlemlerinde ise dikkat çeken türler arasında orman çekirgesi, İspanyol kraliçesi, uğur böceği, alev tahtakurusu ve yaban arısı örümceği yer aldı. Bu türlerin tamamı, bölgenin ekosisteminde önemli rol oynayan canlılar arasında değerlendiriliyor.

144 TÜR, 169 GÖZLEMLE ENVANTERE EKLENDİ

Etkinlik boyunca yapılan toplam 169 gözlem sonucunda 144 farklı tür Kuzuyayla’nın biyoçeşitlilik envanterine kazandırıldı. Elde edilen veriler, bölgenin ekolojik zenginliğini bilimsel olarak belgeleme açısından önemli bir kaynak oluşturdu.

KUZUYAYLA’NIN FLORASI BİLİMSEL OLARAK BELGELENİYOR

Doğanın renkli yüzünü keşfetmek için Kuzuyayla patikalarında yürüyen katılımcılar, bölgeye özgü pek çok bitkiyle karşılaştı. Etkinlik sırasında; çalı mürdümüğü (Lathyrus czeczottianus), akdağ marulu (Cicerbita variabilis), öküz çıngırağı (Campanula grandis), menengiç (Pistacia terebinthus), tülü sazotu (Carex leporina), fil burnu (Rhynchocorys elephas), çam bozağanı (Omalotheca sylvatica), kır pazısı (Beta trigyna) ve akşam yıldızı (Hesperis matronalis) gibi endemik ve nadir bitkiler kayda geçti.

DOĞA FARKINDALIĞI ARTIRILDI

Doğaseverler, temiz havada yürüyüş yapmanın, kuş sesleri arasında yeni türler keşfetmenin ve uzmanlardan doğrudan bilgi almanın kendileri için benzersiz bir deneyim olduğunu belirtti. Gözlemler sırasında biyoçeşitlilik ve doğa korumanın önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

DOĞA KORUMA VE TURİZM İÇİN DEĞERLİ BİR KATKI

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, TÜR SAY etkinliğinin sadece bilimsel bir veri toplama çalışması olmadığını, aynı zamanda doğa koruma bilincinin artırılması ve doğa turizminin desteklenmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

TÜR SAY NEDİR?

TÜR SAY, vatandaş bilimi yaklaşımıyla gerçekleştirilen bir biyolojik çeşitlilik tespit etkinliğidir. Belirli bir alanda belirli bir süre boyunca gözlemlenebilen tüm canlıların kayıt altına alındığı bu çalışma, halkın doğa ile bağını güçlendirmeyi ve ekolojik farkındalığı artırmayı amaçlar.