Kocaeli Gölcük Belediyesi; sinemaseverlere, 19 Temmuz Cumartesi günü Kervansaray arkasında parkta açık havada film izleme keyfi yaşatacak. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gölcüklü sinemaseverler, sıcak yaz akşamlarında Gölcük Belediyesi'nin ücretsiz Yaz Sinema Geceleri etkinliğinde keyifli anlar yaşayacak. Açık havada sinema keyfi; 19 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45’te Kazıklı Kervansarayı Kültür Merkezi arkasında bulunan parkta başlayacak. Kendi sandalyesini alarak Kervansaray arkasında bir araya gelecek sinemaseverler, çay ikramı eşliğinde Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini izleyerek hoşça vakit geçirecekler.

TÜM GÖLCÜKLÜLER AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİNE DAVETLİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sandalye sizden, çaylar bizden!" konsepti ile yaz akşamlarını renklendirecek açık hava sinema etkinliğine Gölcüklü hemşehrilerini davet etti.