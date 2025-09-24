Ticaret Bakanlığı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari para cezalarına ilişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Ticaret il müdürlüklerinde uzlaşma komisyonları kurulabilecek. Yeni düzenleme 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 30 Mayıs 2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yeni düzenleme, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu değişiklik Uzlaşma Komisyonları ile Sekretarya Hizmetleri'nde oldu. Buna göre Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde ticaret il müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonları kurabilecek. Komisyonlar, ticaret il müdürü başkanlığında, Genel Müdürlük tarafından uygun görülen iki il müdürlüğü personeliyle toplam üç üyeden oluşacak. Komisyonların görev ve yetki alanı Bakanlık tarafından belirlenecek.

Komisyonların sekretarya hizmetleri, merkezde Genel Müdürlük, taşrada ise ilgili ticaret il müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Yönetmelik, 1 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından uygulanacak.