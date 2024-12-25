Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Aralık ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.

Güven endeksi, Aralık ayında geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 1,9 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.