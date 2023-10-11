İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen söyleşide Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Bayraktar öğrencilerle bir araya geldi.
İnsan Sağlığı Açısından Zoonoz Hastalıklar temalı söyleşide öğrencilere hayvan hastalıkları hakkında sunum yapılarak çeşitli bilgiler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı söyleşi soru cevap bölümüyle devam etti.
Gaziler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen buluşma, belge ve plaket takdimi ile son buldu.