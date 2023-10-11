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Yaşanan Silahlı kavga öğlen saatlerinde Bayburt’un Dövmekaya (Bergici) köyünde gerçekleşti.

Kardeşini ve Eniştesini vuran şahsın kızı bir süre önce sevdiği kişiye kaçmıştı. Kızın kaçmasında aracılık yaptığından şüphelenen M.R.K., tartıştığı kız kardeşi R.K. ile eniştesi M.K.'yı tüfekle vurdu.

Kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti. Eniştesi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüfekle vurularak ağır yaralanan enişte hemen yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri M.R.K'ı Dövmekaya köyünde gözaltına aldı.

M.R.K., Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.