Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen girmeyi başardı.EDİRNE (İGFA) - Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 22 ana bilim dalı ile 176 bilim dalında hazırlanan ve 2019 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Sıralaması” geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Dünyanın en etkili bilim insanlarının yer aldığı listede “nitelikli yayın sayısı”, “yayınlara yapılan atıflar”, “h-indeksi”, “hm-indeksi” gibi göstergeler dikkate alınarak “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategori hazırlandı.

200 bini aşkın bilim insanının değerlendirmeye tabi tutulduğu listede kariyer boyu etki ve yıllık etki sırlamasında Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Prof. Dr. Mümin Şahin ve Prof. Dr. Kamil Kahveci, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Süt ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Edirne Teknik Bilimler Yüksekokulundan Prof. Dr. Gürkan Tuna, Arda Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Gökhan Açık ve İpsala Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Cem Tokatlı yer aldı.