04-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen faaliyet ile sürücülerimize özellikle emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsedildi.

Bilimsel araştırmalar, emniyet kemeri kullanımının kaza sırasında araç içerisinde meydana gelen ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %55 oranında azalttığı tespit edilmiştir denildi.

04-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Demirözü İlkokulu bahçesine çizilen trafik eğitim pisti üzerinde uygulamalı eğitimler düzenlenerek trafik kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Özelikle okul öncesi eğitim düzeyine indirgenen eğitim programında akülü araçlar ile alanda uygulamalı trafik eğitimleri verilmiştir. İncinebilir yol kullanıcıları olarak tabir edilen bisikletli öğrencilerimize bisiklet sürüş teknikleri ve trafik işaret levhaları tanıtımı yapılmıştır.

Emniyet kemeri bulunan tekerlekli koltuk ile uygulamalı emniyet kemeri eğitiminin de yer aldığı etkinlikte ayrıca trafik bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize hediye takdimi gerçekleştirildi.