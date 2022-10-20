Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Trabzon’daki Öğrenci yurdunun tadilatı ve tefrişatı için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile protokol imzalandı,gerekli tüm prosedürler tamalandı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av. İsrafil Kahraman ve Vakıf Meclis üyeleriyle birlikte Trabzon’a gittiler. Başkan Kahraman Vali Ustaoğluyla binanın tadilatı için protokol imzaladı.

Trabzon Valiliğin koordinasyonuyla Yüklenici Firma tarafından gerçekleştirilecek projede yapılacak iş toplamda 2231.41 metrekarelik bir alanı kapsayacak.Modern bir şekilde tasarlanan yurtta Öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanacak.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av. İsrafil Kahraman yaptığı açıklamada;

İçişleri Bakanımız Süleyman soylunun olurlarıyla gerçekleşen Öğrenci yurdu projesinde ödenek çıkartıldı. Trabzon’daki Öğrenci yurdunun tefrişatı için Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile protokol imzaladık ve gerekli tüm prosedürü yerine getirdik. Kısa zaman içinde tadilat ve tefrişat yapılarak bize teslim edilecek. Öğrenci Yurdumuzun üst katında Öğrenci Restoranı ve Bayburtlulara hizmet verecek iki adet misafirhanesi olacak.

Yurt binamızın en kısa sürede tamamlanarak tarafımıza teslim edilmesinin ardından Bayburtlu Öğrencilerimize hizmet etmeye başlayacağız.Vakıf yönetimi olarak Bayburtlu öğrencilerimizn daima yanında olduk ve bundan sonrada hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Yurt Binamızın Tadilat ve tefrişatı için desteklerinden dolayı Sayın içişleri Bakanımız Süleyman Soyluya ve Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğluna,teşekkürlerimi sunuyorum dedi.