CHP’nin, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in Trabzon ziyareti başta Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya olmak üzere tüm teşkilatlara büyük moral oldu. Trabzon’da bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek iftar programında Trabzon’daki hemşeri dernekleri ile bir araya geldi.

Trabzon Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saadettin Okay, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu ve Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi ve yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği iftar yemeğinde konuşan Zeybek, “Ben Bayburtluyum. Burada hemşerilerimle buluştum çok mutlu oldum. Trabzon’daki bütün hemşerilerimiz başımızın tacıdır” diye konuştu.

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya “Her şeyden önce vatanına, ülkesine şehrine çok değer veren gelenek ve göreneklerini yaşatan samimi güler yüzlü bir kardeşimiz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek “Trabzon’da nereye gitsem gördüm ki Ortahisar’da Ahmet Kaya sevgisi almış başını gidiyor. Kaya kardeşim işi bitirmiş artık. Trabzon Büyükşehir Belediyesini, Bayburt Belediyesini de zorlamalıyız ve kazanmalıyız” dedi

Trabzon Bayburtlular Dayanışma ve Kültür Derneği’ni de ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’e CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Bayburtlular Derneği eski Başkanı Engin Oğul, CHP Bayburt Belediye Başkan adayı Kubilay Erel, CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, Merkez İlçe Başkanı Fatih Bayram ve Chp Bayburt İl Genel Meclisi Üyesi adayı Maksut Erol’un yanı sıra çok sayıda tanınmış simada eşlik etti.

İftar programının ardından Trabzon Bayburtlular Derneği’ne geçen kalabalık heyet saz ekibi eşliğinde yöresel türküleri söyleyerek yoğun geçen seçim döneminde stres attılar. Gökhan Zeybek’in her yöresel türkü öncesinde türkünün yaşanmış hikayesini dinleyenler ile paylaşması duygusal anların yaşanmasını sağladı.