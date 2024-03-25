Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada:

“Trabzon Bayburtlular Derneği olarak geleneksel iftar yemeğimize katılım sağlayan Hemşerimiz Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Murteza Eroğlu, Artvinliler Dernek Başkanı Ahmet Külekçi, Eski Dernek Başkanlarım Ekrem Akgün, Turan Terzi, Dr. Ramazan Akbulut, Dr. Ertan Yıldız, Prof. Dr. Basri Ertaş, Adliye Müdürü Murat Eraslan ve yoğun katılım sağlayarak salonu tıklım tıklım dolduran hepsi birbirinden kıymetli üyelerimize sonsuz teşekkürler ederiz. Sizlerle beraber sizlerin desteği ile daha da güçlenip insana dokunan hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm dostlarımıza Trabzon Bayburtlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Haber: Arif AZAK