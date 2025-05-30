Tokat’ta 1984’ten bu yana hizmet veren Gaziosmanpaşa Stadyumu yıkılıyor! Yerine yapılacak modern spor kompleksi için bugün ilk adım atıldı.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER / TOKAT (İGFA) - Tokat’ta 1984 yılından bu yana hizmet veren ve şehrin simgelerinden biri haline gelen Gaziosmanpaşa Stadyumu için veda vakti geldi. AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir’in duyurduğu yeni stadyum projesi kapsamında, bugün itibarıyla alanda ilk çalışmalar başlatılıyor. 41 yıllık stat yıkılarak, yerinde modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi yükselecek.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: ŞANTİYEYE İLK ADIM ATILDI

Tokat’ta uzun süredir beklenen stadyum dönüşüm projesi için sahada somut adımlar atılmaya başlandı. Bugün yetkili ekipler alana iniyor, teknik hazırlıklar ve proje uygulama süreci başlıyor. Şehrin merkezinde yer alan Gaziosmanpaşa Stadyumu, yerini yüksek kapasiteli, çağın ihtiyaçlarına uygun bir tesise bırakacak.

ALDEMİR: "BU SADECE BİR STADYUM DEĞİL, TOKAT’IN YENİ YAŞAM ALANI"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, “Bugün Tokat için bir dönüm noktası. 1984’ten bu yana Tokat’ın birçok anısına ev sahipliği yapan bu stadyumu, artık geleceğe taşıyacak yeni bir yapıyla değiştirme zamanı geldi. Yeni proje, sadece bir spor tesisi değil; gençlerimize, sporcularımıza ve Tokat halkına armağan edeceğimiz modern bir yaşam alanı olacak,” ifadelerini kullandı.

ÇOK AMAÇLI, ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİR TESİS

Yeni stadyum projesi; futbol maçlarının yanı sıra atletizm etkinlikleri, kültürel organizasyonlar ve gençlik festivalleri gibi birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Projede modern soyunma odaları, basın alanları, VIP tribünleri, spor salonları ve sosyal donatı alanları yer alacak.

Aldemir, stadyumun gençleri spora teşvik edeceğini ve Tokat’ın marka değerini artıracağını belirtti:

“Tokat artık bölgesel değil, ulusal ve uluslararası turnuvalara da ev sahipliği yapabilecek bir altyapıya kavuşacak.”

GAZİOSMANPAŞA STADYUMU HAKKINDA

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu, 1984 yılında tamamlanmış ve 41 yıldır Tokatspor başta olmak üzere birçok futbol takımına ev sahipliği yapmıştır. Stadyum dört bir yandan tribünlerle çevrili olup, Güney-Batı yönündeki tribünün üzeri kapalıdır.