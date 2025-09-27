Tofaş Spor Kulübü, geçirdiği kalp krizi sonucu yakın zamanda hayatını kaybeden Bursa basınının duayen spor yazarlarından Engin Aksöz’ün ismini 2025-2026 sezonunda Tofaş Spor Salonu Basın Tribünü’nde yaşatacak.

BURSA (İGFA) - Yeni sezonun perdesini bu akşam Fenerbahçe Beko maçıyla aralayacak olan Tofaş, bu maç öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ile birlikte merhum gazeteci Engin Aksöz için bir anma organizasyonu düzenleyecek.

2025-2026 Sezonu boyunca Tofaş Spor Salonu içerisinde yer alan basın tribünü, Tofaş Basketbol Takımı maçlarında “Engin Aksöz Basın Tribünü” ismiyle anılacak.

Tofaş Spor Kulübü, "Bursa basınında uzun yıllar spor haberleri ve köşe yazıları yazan; çok sevdiği basketbolu her zaman çok yakın bir ilgiyle takip eden Engin Aksöz’un eksikliğini başlayacak yeni sezon ile birlikte fazlasıyla hissedeceğimizi dile getiriyor, merhum Aksöz için ailesine, yakınlarına ve basın camiasına bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

ENGİN AKSÖZ KİMDİR?

11 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Engin Aksöz, 1972’de Bursa Erkek Lisesini ve 1979’da Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Bursa spor basınının etkili yorumcularından olan Engin Aksöz, son olarak Bursadabugün internet haber sitesinde köşe yazıları yazıyor ve program sunuculuğu yapıyordu.

Evli ve iki çocuk babası olan Aksöz, uzun yıllar Bursa Hakimiyet, Olay ve Yeni Dönem gazetelerinde çalışmıştı. Köşe yazıları ile birlikte ekranlarda spor yorumculuğu da yapan Aksöz aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeliği de yaptı.