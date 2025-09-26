Tofaş Basketbol Takımı, ligde 2025-2026 sezonunun açılışı haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezona Emil Rajkovic yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla girecek olan TOFAŞ, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak.

Lige galibiyetle başlamak isteyen Bursa temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi taraftarının önünde kazanmayı hedeflerken; Mavi Yeşilliler sezonun ilk maçında Bursalı basketbol severlerin desteğini bekliyor.

27 Eylül Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 1. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşmayı Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız hakem üçlüsünün yönetecek.