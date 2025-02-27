TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 19. haftasında evinde Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Şubat Cuma günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 19. haftasında TOFAŞ, sahasında Semt77 Yalovaspor’u ağırlıyor.

Ligde 13 galibiyet-5 mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alan Bursa ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmek isterken; bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçını da kazanan Mavi Yeşillilerde sakatlığı bulunan J.J. O’Brien’ın durumu maç saati belli olacak. Ligde 4 galibiyet-14 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Yalovaspor ise son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı.

İki takım arasında Yalova’da oynanan karşılaşmayı TOFAŞ Basketbol Takımı 65-77 kazanmıştı.

28 Şubat Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 19. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.