TOFAŞ Basketbol Takımı, saha avantajıyla başlayacağı play-off çeyrek final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak. 29 Mayıs Perşembe günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu’nda play-off heyecanı başlıyor.

Ligde normal sezonu 19 galibiyet-11 mağlubiyet ile 4. sırada tamamlayan TOFAŞ, saha avantajına sahip olduğu play-off çeyrek serisinde normal sezon 5.’si Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride 29 Mayıs Perşembe günü Bursa’da oynanacak serinin ilk maçını taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Bu maçın ardından serinin 2. maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de İstanbul’da; gerekmesi halinde ise serinin 3. ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü bir kez daha Bursa’nın ev sahipliğinde yapılacak.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda TOFAŞ rakibine deplasmanda 85-78; sahasında ise 75-86 mağlup olsa da son 2 haftada aldığı Y. Merkezefendi ve Karşıyaka galibiyetleriyle normal sezonu Bahçeşehir Koleji önünde tamamlayarak dördüncülüğün ve saha avantajının sahibi olmuştu.

29 Mayıs Perşembe günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak BSL play-off çeyrek final serisi 1. maçı saat 18.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.