TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için uzun rotasyonuna 23 yaşındaki Amerikalı pivot Lynn Kidd’i transfer ettiBURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro planlamaları kapsamında uzun rotasyonuna bir takviye daha yaptı.

Kulüp, Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde (NCAA) University of Miami’de kariyerini tamamlayan 23 yaşındaki Birleşik Amerikalı pivot Lynn Kidd ile anlaşma sağladı.

Kidd, kolej kariyerine Clemson University’de başlayıp Virginia Tech University’de devam ettikten sonra 2024-2025 sezonunda Miami Hurricanes formasıyla 27 maçta maç başına 11.5 sayı, 7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.

2001 doğumlu ve 2.08 cm boyundaki oyuncu, pivot (5) pozisyonunda görev alıyor. Kidd, 2025 NBA Yaz Ligi’nde Orlando Magic kadrosunda yer aldı.

TOFAŞ, yeni sezonda uzun rotasyonunda önemli bir katkı sağlaması beklenen Kidd’e “ailemize hoş geldin” diyerek 2025-2026 sezonu için başarılar diledi.