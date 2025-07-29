Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2025 yılları arasında Alanya’da hayata geçirdiği projelerle ilçenin altyapısına büyük katkı sundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da başlattığı kapsamlı yatırım atağı ile ilçeyi adeta şaha kaldırdı. Gerçekleştirilen altyapı projeleriyle ilçe yeniden yapılandırılırken, ASAT ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde Alanya’nın altyapı ihtiyaçları büyük ölçüde karşılandı.

İÇME SUYUNA 1,4 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

ASAT, Alanya’da vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi için 399 bin 658 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlar dünya standartlarındaki borularla yenilendi. Bu çalışmalar için toplam 1 milyar 427 milyon TL yatırım yapıldı.

KANALİZASYON ALTYAPISI GÜÇLENDİ

İlçenin atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla 68 bin 180 metre kanalizasyon hattı döşendi. Bu kapsamda yaklaşık 316 milyon TL’lik yatırım yapılarak altyapı sisteminin daha modern ve çevre dostu hale gelmesi sağlandı. Bu sayede Alanya’nın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor.

ARITMA TESİSLERİNE 340 MİLYON TL’LİK MODERNİZASYON

Atık suyun çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak amacıyla yürütülen projeler kapsamında, Alanya’ya 339 milyon 844 bin TL’lik atıksu arıtma yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırımlar, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sundu. Böylelikle Mavi Bayraklı sahiller, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı.

TESİS VE HİZMET ALTYAPISINA BÜYÜK KATKI

ASAT, hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli tesis ve hizmet altyapılarına da yatırım yaptı. 576 milyon 885 bin TL’lik bu yatırımla, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amaçlandı.

ALANYA’NIN ALTYAPISINA REKOR DÜZEYDE KATKI

ASAT Genel Müdürlüğü’nün Alanya için 2019-2025 döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 659 milyon 923 bin TL’lik yatırımların yanı sıra, önümüzdeki süreçte toplam 4 milyar 971 milyon TL’lik içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma projeleriyle ilçenin altyapısını daha da güçlendirmesi planlanıyor.