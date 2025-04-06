Tofaş Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında deplasmanda Anadolu Efes’e konuk oluyor. 7 Nisan Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 24. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Ligde 16 galibiyet-7 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan ve normal sezonu ilk 4 içerisinde tamamlamayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, zorlu İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde geçen hafta sahasında Manisa Basket’e 98-106 kaybeden Bursa ekibinde sakatlığı bulunan Anzejs Pasecniks’in durumu maç saati belli olacak.

Ligde 17 galibiyet-6 mağlubiyetle üçüncü sıradaki Anadolu Efes ise geçen hafta Türk Telekom’u deplasmanda 90-100 mağlup etmiş; hafta arasında ise 4 Nisan Cuma günü Kızılyıldız ile deplasmanda oynadığı Euroleague mücadelesini ise uzatmada 96-97 kazanmayı başardı.

Normal sezon sıralaması açısından ikili averajın da önemli olduğu mücadele öncesinde TOFAŞ sezonun ilk yarısında rakibi Anadolu Efes’i evinde 77-70 mağlup etmişti.

7 Nisan Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak 24. hafta mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Bein Sports 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 13 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe Beko ile oynayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu maç ise saat 20.30’da başlayacak.