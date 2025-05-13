Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, normal sezonun son hafta karşılaşmasında 17 Mayıs Cumartesi günü Karşıyaka’yı ağırlayacak.BURSA (İGFA) -TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ligin 30. haftasında sahasında Karşıyaka ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Play-off’a 4. sıradaki yerini koruyarak saha avantajıyla girmek isteyen Mavi Yeşilliler, 30. hafta mücadelesini 17 Mayıs Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda saat 13.00’de gerçekleştirecek.

Mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren bilet satışları için açık olacak.

TOFAŞ – Karşıyaka maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 90.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 150.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 200.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 500.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 550.00 TL

VIP 1 (201) - 750.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;