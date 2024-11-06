TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’yı 93-61 mağlup ederek grubunda 5’te 5 yaptı ve liderliği de garantiledi.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda turnuvanın dikkat çeken takımlarından biri olan TOFAŞ, A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’yı ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Berk Demir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Berk Demir’in üçlüğüyle buldu.

Marcquise Reed’in üçlüğü sonrası Uros Trifunovic ve Kris Bankston’ın sayılarıyla seriyi 16-0’a çıkaran Bursa ekibi, rakip sayıları karışışında Berk Demir, Tolga Geçim, Marcquise Reed ve J.J. O’Brien ile skor bulmaya devam ederken, ilk çeyrek J.J. O’Brien’ın pota altı basketiyle 28-13 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında J.J. O’Brien, Tolga Geçim ve Kris Bankston ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13.30’da skoru 34-22 yapsa da konuk ekip, üst üste bulduğu basketlerle 14. dakika içinde farkı 7’ye çekti: 34-27. J.J. O’Brien’ın basketi sonrası Demircan Demir ile üçlük bulan Mavi Yeşilli takım, Kris Bankston ve Alex Perez’in sayılarıyla soyunma odasına 46-39 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in basketleriyle hızlı başlayan Bursa ekibi, Alex Perez’in elinden bulduğu sayılarla 23. dakikada girerken farkı açmaya başladı: 55-41. Yiğitcan Saybir’in basketi sonrası Kris Bankston-Alex Perez ikilisiyle skor bulmaya devam eden TOFAŞ, son çeyreğe 69-51 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Özgür Cengiz’in basketiyle farkı 20 sayıya (71-51) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Özgür Cengiz ve Berk Demir’in sayılarıyla bitime 5.52 kala durumu 80-55 yaptı. Kalan bölümde Demircan Demir, Ali Taşkın, Özgür Cengiz ve Cem Küçüközkan ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 93-61 galip ayrıldı. Petrolina AEK Larnaca karşısında TOFAŞ’ta Kris Bankston 17 sayı; Marcquise Reed ve Alex Perez 12’şer sayı; J.J. O’Brien 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

FIBA Europe Cup normal sezonunda üst tura çıkmayı daha öncesinde garantileyen; TOFAŞ Basketbol Takımı, A Grubu’nda 5’te 5 yaparak son maçlar öncesinde liderliği de garantiledi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, son grup maçını 13 Kasım’da Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile deplasmanda oynayacak.

Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaşacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.