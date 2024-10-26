TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 3 Kasım’da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı ve 6 Kasım’da Petrolina AEK Larnaca ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA)- 2024-2025 Sezonuna resmi maçlarda 6’da 6 galibiyetle başlayan TOFAŞ’ın Kasım ayının ilk haftasında sahasında üst üste oynayacağı 2 maçın biletleri satışa sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Bursaspor Basketbol’u konuk edecek olan Bursa temsilcisi, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 5. hafta mücadelesinde ise 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’yı ağırlayacak. Mavi Yeşilliler, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu 2 maçın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa çıktı.
TOFAŞ - Bursaspor ve TOFAŞ - Petrolına AEK Larnaca maçları bı̇letlerı̇ satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 3 Kasım’da Bursaspor Basketbol ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı ve 6 Kasım’da Petrolina AEK Larnaca ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması biletleri Biletix’te satışta
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