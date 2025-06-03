TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 21 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçmelere, 2011-2015 arası doğumlu sporcular katılabilecek.BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini arıyor. Altyapı organizasyonuna önemli yatırımlar yapmaya devam eden Mavi Yeşilli kulübün 2025-2026 sezonu öncesi gerçekleştireceği altyapı seçmeleri 21 Haziran 2025 - Cumartesi günü düzenleyecek. 2011-2015 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com’dan duyurulacak ve TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra Tofaş Spor Kulübü altyapı organizasyonuna katılma hakkı kazanacak.

Yaş gruplarına göre seçme saatleri şu şekilde;

• 2011 – 2012 Doğumlu sporcular: 11.00 - 13.00 arası

• 2013 – 2014 Doğumlu sporcular: 13.00 - 15.00 arası

• 2015 Doğumlu sporcular: 15.00 - 17.00 arası

Seçmeye katılacak olan sporcuların yanlarında getirmesi gereken belgeler;

1. Kimlik fotokopisi

2. Bir adet fotoğraf

3. Kayıt formu (tofasspor.com internet sitesinden indirilecektir)

TOFAŞ Spor Kulübü seçmelerine katılım formunu indirmek için tıklayınız.