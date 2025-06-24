İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne (TOSBİ) itfaiye istasyonu kurmak için harekete geçti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sanayi sitesinde bir fabrikanın zarar görmesi hepimizi korkutur ve üzer. Olası yangınlardan korunma anlamında sizlerle birlikte bu istasyonları kurmak, altyapıyı hazırlamak bizim için çok önemli” dedi.

Tire OSB’de düzenlenen protokol törenine Başkan Tugay’ın yanı sıra TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Büyükşehir bürokratları ve iş dünyasından temsilciler katıldı. İtfaiye hizmet binasını TOSBİ üstlenirken, araç ve personel temini İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

BAŞKAN TUGAY: "TİRE’YE HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONUR"

Törende konuşan Başkan Tugay, Tire’nin gerek sanayisi gerekse geçmişiyle önemli bir ilçe olduğunu vurguladı. “Metropole uzak ama başarıya yakın bir organize sanayi bölgesi olan TOSBİ’de atılan bu adım çok kıymetli. Yangın gibi afetlerde hızlı müdahale için itfaiye teşkilatımızı güçlendiriyoruz” dedi.

YENİ TEŞKİLAT, İLÇEYE DE HİZMET VERECEK

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş da bölgede düzenli büyümenin sürdüğünü vurgulayarak, “Bugün atılan adım, sanayicimiz ve çalışanlarımız açısından çok önemli” ifadelerini kullandı. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise projenin birkaç ay içinde tamamlanmasının beklendiğini ve açılışta buluşmayı umut ettiklerini belirtti.