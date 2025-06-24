İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 2025 yatırım programında Bursa ve Dağ ilçelerine ayrılan sembolik 1000 TL’lik ödenekleri belgeleriyle ifşa etti. “Bu, milletle alay etmektir!” diyerek iktidarı eleştiren Türkoğlu, Bursa’nın yatırımda üvey evlat muamelesi gördüğünü vurguladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM 28. Yasama Dönemi 2 Yıllık Faaliyet Raporu’nu açıkladığı basın toplantısında, 2025 yılı yatırım programında Bursa’ya, özellikle Dağ ilçelerine ayrılan ödeneklerin yetersizliğini sert bir dille eleştirdi. Türkoğlu, milyarlarca liralık projeler için 2025’te sadece 1000 TL’lik sembolik ödenek ayrıldığını belgelerle ortaya koyarak, “Bu, milletle dalga geçmektir!” dedi.

1000 TL’LİK ÖDENEKLERLE GÖZ BOYAMA

Türkoğlu, 2024’te sıfır ödenek ayrılan projelerin 2025’te de 1000 TL gibi komik rakamlarla geçiştirildiğini vurguladı. İşte bazı projeler ve 2025 ödenekleri:

Orhaneli Ceza İnfaz Kurumu: 1.9 milyar TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

Fadıl Kovalıdere Göleti (Orhaneli): 360.56 milyon TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

Basak-Avlan Göleti (Keles): 345.35 milyon TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

Güneybayır Göleti (Osmangazi): 296.07 milyon TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

Çöl Gölü ve Sulaması (Gemlik): 292.15 milyon TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

Mudanya Hükümet Konağı: 252 milyon TL’lik proje, 2025 ödeneği 1000 TL.

“BURSA SAHİPSİZ DEĞİLDİR!”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “2024’te sıfır, 2025’te 1000 TL! Bu mu devlet ciddiyeti?” diyerek hükümetin yatırım politikalarını topa tuttu.

Bursa’nın kamu yatırımlarında üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Türkoğlu, “İktidar, diğer illere milyarlar akıtırken, Bursa’ya 1000 TL’lik bütçelerle göz boyuyor. Dağ ilçeleri yalnız, tarım yatırımları kâğıt üstünde. Ama Bursa sahipsiz değildir! Halk, sandıkta gereken cevabı verecektir” dedi.

Türkoğlu, Bursa’nın yatırım gündeminin seçim dönemlerinde hatırlandığını vurgulayarak, “Devletin yatırımı göz boyamak için değil, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu tiyatroya Bursa halkı inanmaz!” sözleriyle kamuoyuna seslendi.