İş yerlerinde 50’den az personel çalıştıran işletmeler, 3 Şubat tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alabilecek.ANKARA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş güvenliği hizmetlerinin ve iş sağlığı eğitimlerinin alınabilmesi için TESK olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 50'den az çalışanı olan işletmelerin Anadolu Üniversitesi'nin 3 Şubat'tan itibaren çevrimiçi düzenlediği eğitimlere katılarak sertifikalarını alabileceklerini duyurdu.

Bu eğitimlere katılanların ayrıyeten bir işyeri uzmanı veya bir sağlık uzmanına gerek kalmayacağını ifade eden Palandöken, "Bu eğitimleri kendi işyerleri için işverenler alabilecek. Bu sayede işyerleri masrafsız bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecekler, böylece esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak. Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda, esnafa ek maliyetlerin getirilmemesi ve bu konudaki ücretlerin esnafı zor durumda bırakmaması için çaba gösteriyoruz” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği, her işyeri için kritik bir konu olduğunu ve bunun ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği olmazsa olmazımız. Geçenlerde 78 canımızı kaybettik. Bu canların hepsinin aileleri, akrabaları, yakınları sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Bu ihmal edilecek bir durum değil. Bugüne kadar bu tür işler farklı yöntemlerle yapılıyordu, ancak artık yeni bir imkan sayesinde hem bireysel çalışanlar hem de çalışan istihdam eden işletmeler için bir değişiklik söz konusu. Örneğin, bakkal, kasap, manav, ayakkabıcı ve kırtasiyeci gibi tehlikesiz sınıfa giren küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Bu sayede büyük bir yükten kurtulmuş olacaklar” diye konuştu.

“EĞİTİMLERİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Yapılan çalışmaların dikkatle takip edilmesi, eksiksiz uygulanması ve iş güvenliğinin asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı, hem yasal düzenlemelerle hem de uygulamalı eğitimlerle ortaya konulduğunu söyledi.

"İş yeri sahipleri veya temsilcileri bu eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli sertifikaları almaları yeterli olacak" diyen Palandöken, "Belirlenen kriterler ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması zorunludur. Bu sayede esnaf ve sanatkarlarımız, iş yeri güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelerek hem kendi can güvenliklerini hem de müşterilerinin güvenliğini temin edecekler. Eğitimlerin alınması, olası bir hadisede 'Keşke yapsaydık' dememek için son derece önemli" diye konuştu.

Bu hizmeti üstlenmek isteyenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği yapan eğitim kurumundan eğitim alarak belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

ANADOLUSEM belirlenen kapsamdaki İSG eğitimlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirildi. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes 750 TL kayıt bedeli karşılığında başvuru işlemlerini 3.02.2025 – 28.02.2025 tarihleri arasında yapabileceği bildirildi.

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