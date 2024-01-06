06 Ocak 2024 Cumartesi 13:57 1 Ağabeyimiz, arkadaşımız, can yoldaşımız, öğretmenimiz, öğrencilerin babası, türkülerin sesi, yaylaların gazeli, muhabbetin, dostluğun, paylaşma erdeminin zirvesi, Bayburt Yatılı Bölge Okulumuzun Müdürü, Kenan Yavuz Etnografya Müzemizin her taşının emekçisi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu ereni, Bayburt’un Dedem Korkut’u Hacı Mehmet Yavuz’u kaybettik.

Acımızı bizlerle paylaşan Bayburt Valimiz Mustafa Eldivan, Milletvekilimiz Prof.Dr.Orhan Ateş, Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, Başsavcımız Huzeyfe Yücedağ, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Emniyet Müdürümüz Nihat Uzun, Jandarma Komutanımız Talha Övet, Kosgeb İl Müdürü Mete Emir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi parti il başkanlarımız, bakanlıklarımızın il müdürleri, belediye meclis üyelerimiz, Bayburt derneklerimizin başkan ve yöneticileri, Doktorumuz Tolunay Turan, Cerrahpaşa Hastanemizin sevgi dolu doktor ve sağlık çalışanları, uzaktan ve yakından binlerce mesaj, telefon veya bizzat gelerek bizimle olan dostalarımız, İstanbul’dan gelerek kış günü acımızı paylaşan gönüldaşlarımız, bizi iki gün boyunca kar kış demeden sımsıcak karşılayan, ağırlayan, Beşpınar köyümüzün ata dede dostları, hizmet eden gençleri hepinize, herkese müteşekkiriz. Yüce yaradan mekanını cennet, bize de ardımızdan hoş sada bırakmamızı, güzellikler ile anılmamızı nasip etsin. Amin… Kardeşleri Naim Yavuz Kenan Yavuz