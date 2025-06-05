Resmi Gazete’de yayımlanan 9975 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki zararların karşılanması için başvuru süresi, 24 Mayıs 2024 tarihli 8516 sayılı kararın süresinin bitiminden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 9975 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamındaki eylemler veya terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un Geçici 1 ve Geçici 4’üncü maddeleri ile 5442 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresini uzattı.

Karara göre, başvuru süresi, 24 Mayıs 2024 tarihli ve 8516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sürenin sona ermesinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Söz konusu düzenleme ile terör mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecine ek süre tanındı.