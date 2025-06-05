Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek dağıtarak, bu özel günde yanlarında olduğunu gösterdi.MANİSA (İGFA) - Kurban Bayramı öncesinde, il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı seralarında üretilen çiçekler, ziyaretçiler tarafından yakınlarının mezarlarına dikildi. Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Arife gününde 17 ilçede eş zamanlı olarak çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam 20 bin adet çiçek dağıttık. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Dağıttığımız çiçekler Belediyemiz bünyesinde Kent Estetiği Dairesi tarafından üretiliyor. Tüm Manisalı hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.