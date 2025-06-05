Camiikebir Mahalle Odası'nda düzenlenen tören, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla bayram coşkusuna sahne oldu.

Bayramlaşma programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Gürol Akkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş'ın yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Törende konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramın huzur içinde geçmesi temennisinde bulunarak, tüm Bayburt halkının bayramını kutladı. Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ise katılımcıların ve tüm Bayburtluların bayramını tebrik ederken, Bayburt'a kazandırılan yatırımlar hakkında kısa bilgiler verdi. Bayram sonrası Bayburt'tan ayrılacak olan Garnizon Komutanı Gürol Akkaya da vatandaşlardan helallik isteyerek, bayramın huzur içinde geçmesi dileğini yineledi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş ise dünyada yaşanan zulümlerin sona erdiği bir bayram temennisiyle tüm Müslümanların ve Bayburt halkının bayramını kutladı.