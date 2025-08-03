İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 milyon 845 bin 632 aracın denetlendiğini açıkladı. 386 bin 805 sürücünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildi. En yaygın ihlal yüzde 24 ile hız sınırını aşma oldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını duyurdu.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 milyon 845 bin 632 araç kontrol edilirken, 386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1951938623915360654

EN YAYGIN İHLALLER

Denetimlerde tespit edilen başlıca trafik ihlalleri ve oranları şöyle sıralandı:

Hız sınırını aşma: yüzde 24

yüzde 24 Periyodik muayene yaptırmama: yüzde 5,6

yüzde 5,6 Emniyet kemeri kullanmama: yüzde 5

yüzde 5 Sürücü belgesiz araç kullanma: yüzde 3,2

yüzde 3,2 Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama: yüzde 1,5

yüzde 1,5 İzin verilmeyen çakar lamba kullanımı: yüzde 0,002

“TRAFİK KURALLARINA UYALIM”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetim sonuçlarını paylaşırken sürücülere çağrıda bulunarak, “Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.