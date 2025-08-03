Eğitimde fırsat eşitliği için 58 yıldır aralıksız faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), 47. İstanbul Maratonu’nda “Eğitimde Dur Durak Yok!” diyerek herkesi gençlerin geleceğine umut olmak için koşmaya davet ediyor. Kayıtlar, 4 Ağustos'ta başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - 47. İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 Kasım’da binlerce koşucunun kıtaları aşarak iyilik için birleştiği bir dayanışma yolculuğuna dönüşüyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Eğitimde Dur Durak Yok!” çağrısıyla tüm bireysel ve kurumsal koşucuları, gençlerin eğitim yolculuğuna destek vermeye davet ediyor.

Her yıl binlerce öğrenci, barınmadan temel ihtiyaçlara kadar uzanan çeşitli imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara verme riskiyle karşı karşıya kalıyor. TEV, gençler eğitimlerine kesintisiz devam edebilsin diye 2 Kasım’da düzenlenecek maratonda bir kez daha bağış kampanyası yürütecek. Koşucular, TEV ile maratona katılarak bireysel bağış kampanyaları oluşturabilecek ve her adımı gençlerin geleceği için atabilecek.

KURUMSAL KAYITLAR 4 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Koşu projeleri kapsamında bugüne dek binlerce bağışçının ve gönüllü koşucunun desteğiyle on binlerce gence ulaşan TEV, maratonda gerçekleştirilecek yardımseverlik koşusunu eğitime verilen toplumsal desteğin güçlü bir göstergesi olarak görüyor. Koşu projelerine katılan gönüllüler ve kurumlar TEV adına maratona kaydolup bir bağış kampanyası başlatarak adımlarını eğitime destek için atıyor. Her bağış, bir öğrencinin hayallerine bir adım daha yaklaşması anlamına geliyor.

Kurumsal kayıtların 4 Ağustos’ta başlayacağı 47. İstanbul Maratonu için TEV; bireyleri, eğitim dostu kurumları ve sivil toplum gönüllülerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.