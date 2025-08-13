İzmir Adnan Menderes Havalimanı Temmuz 2025’te 1 milyon 331 bin yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Temmuz 2025’te 1 milyon 331 bin yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde 9 bin 41 uçak trafiği yönetilirken, 18 bin ton yük taşındı.

2025’in ilk 7 ayında ise toplam yolcu sayısı 6,8 milyona ulaştı. Bakanlık, İzmir’in uluslararası bağlantılarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, havalimanının bölge ekonomisine ve ulaşım altyapısına katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.