İzmir Adnan Menderes Havalimanı Temmuz 2025’te 1 milyon 331 bin yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Temmuz 2025’te 1 milyon 331 bin yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde 9 bin 41 uçak trafiği yönetilirken, 18 bin ton yük taşındı.

2025’in ilk 7 ayında ise toplam yolcu sayısı 6,8 milyona ulaştı. Bakanlık, İzmir’in uluslararası bağlantılarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, havalimanının bölge ekonomisine ve ulaşım altyapısına katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Etil Alkol ve Metanol Yönetmeliği’nde değişiklik... 'Metanol içilmez, öldürür' ibaresi zorunlu oldu
Etil Alkol ve Metanol Yönetmeliği’nde değişiklik... 'Metanol içilmez, öldürür' ibaresi zorunlu oldu
İçeriği Görüntüle