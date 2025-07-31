Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemelerde bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini anımsatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatıracaklarını belirterek, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE 'İLK ÖĞRETMENİM AİLEM' MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN

Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.