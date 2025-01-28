Bu stratejik yatırım, Bayburt’u teknoloji ve üretim üssü haline getirirken, Türkiye’nin yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık hedeflerine önemli bir katkı sunacak.

Savunma sanayi başta olmak üzere kritik teknolojilerde kullanılacak elektronik devre kartlarının üretileceği fabrikada,önceki gün Çin’den getirilen son teknoloji makineler kullanılacak.

Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle, tamamen yerli imkânlarla ana kart üretimine başlanacağı bildirildi. Bu girişim, hem Bayburt’un ekonomik kalkınmasını hızlandıracak hem de Türkiye genelinde yüksek katma değer yaratacak.

ÖNDER ÖZDAMAR: “MİLLETİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ”

Bayelektrosan Yönetim Kurulundan Önder Özdamar, fabrikanın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada;

Bu yatırımın Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Özdamar, şu ifadeleri kullandı:

“Bayburt’taki bu fabrikayı ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayisinde ve kritik teknolojilerde kendi kendine yeten bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu yatırım, Bayburt’un ekonomik gelişimine katkı sağlarken, Türkiye’nin küresel teknoloji yarışındaki yerini daha da güçlendirecek. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e bu süreçte verdiği destek için teşekkür ediyoruz.”

Özdamar, fabrikanın yalnızca savunma sanayi için değil, Türkiye’nin genel teknolojik kalkınması için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

YAVUZ ZEZE: “BU BİR BAŞLANGIÇ”..

Bayelektrosan Yönetim Kurulundan Yavuz Zeze ise fabrikanın Bayburt için olduğu kadar Türkiye için de bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Bayburt’ta bir ilki başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fabrika, savunma sanayimizi güçlendirecek ve Türkiye’nin global rekabet gücünü artıracak bir adım. Milli Savunma Bakanımız hemşehrimiz Sayın Yaşar Güler paşamızın ve BDDK Başkanımız Sayın Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlunun desteğiyle Bayburt’ta başlayan bu başarı hikâyesini ülkemizin dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Yerli üretim konusunda kararlılığımız tam. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

Şehrimizde atılan bu adımı, yalnızca yerel bir başarı değil, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmayı hedefleyen bir yatırım olarak görüyoruz.

Fabrika, Bayburt’un yanı sıra Türkiye’nin de savunma ve yüksek teknoloji alanındaki yerini güçlendirecek.

Bu önemli projeye katkı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e, BDDK Başkanımız Sayın Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu’na ve Bayburt Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. Orhan Ateş’e teşekkür ediyoruz.