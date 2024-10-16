KOBİ ve işletmelerin yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşması için yeşil dijital dönüşümlerine öncülük eden Vodafone Business, şirketleri geleceğe taşımak adına çözümlerini sanayici ve iş insanlarıyla buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, Türkiye ekonomisine yön veren sanayici ve iş insanlarının dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmek ve şirketlerin güvenilir danışmanı olmak hedefine kaldığı yerden devam ediyor. Hedef doğrultusunda Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile birlikte yeni bir etkinlik serisine başlayan Vodafone Business, serinin ilk buluşmasını 9 Ekim’de, Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracat kentlerinden olan Gaziantep’te gerçekleştirdi.

Sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağının, bunun yanında hem işletmelerin hem de Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayabileceğinin ipuçlarını verecek olan Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları serisiyle Vodafone Business, KOBİ ve işletmelere sunduğu çözüm ve hizmetleri tanıtarak şirketler için farkındalık yaratacak. Daha önceki paydaşlarıyla toplamda 2000 dijital elçi yetiştiren Vodafone Business, yeni organizasyon serisiyle dijital farkındalık oluşturmanın yanında, aynı zamanda eğitim verdikleri iş insanlarının bir dönüşüm elçisi olarak çalıştıkları kurumlarında da dönüşüm başlatabilmelerini hedefliyor.

“VERİMLİLİK VE TASARRUF, YEŞİL DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE GELECEK”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları” organizasyon serisi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu buluşmaları yaparken amacımız; Türkiye’nin ekonomisine en çok katkıda bulunan işletmelerimizin teknoloji ihtiyaçlarını belirlemekti. Burada iş insanlarıyla ve sanayicilerimizle bir araya gelerek, dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağını anlatmayı; şirketlerimize Vodafone Business’ın ürün ve çözümleriyle farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Yeni teknolojilerin kullanımıyla; iş yapış şekillerinde değişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasında kolaylaştırıcı etki, çevreye daha az zarar veren üretime katkı sağlamak mümkün olacak. Biz de Vodafone Business olarak, bu buluşmalarımızla işletmelerimize özellikle yeşil dijital dönüşüm tarafında sunduğumuz çözümlerle, şirketlerimizin verimliliğini artırabileceğini kendilerine göstermek istiyoruz. Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olmak için çıktığımız yolda, sağladığımız hizmetler sayesinde işletmelerimizi sürdürülebilir bir geleceğe de hazırlarken; şirketlerimizin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yanlarında yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.