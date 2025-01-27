Tekirdağ Bayburtlular Kültür Ve Yardımlaşma Derneği olağan Kongresi Tekirdağ’daki Dernek Merkezinde gerçekleşti.

Kongre Divan seçiminin ardından ,Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongrede Tekirdağ Bayburtlular Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı Süleyman Bayrakçeken, Yunus Gökdereli, Oğuz Eren aday oldu.

Çok sayıda üyenin katıldığı Kongrede seçim çok çekişmeli geçti.

Yapılan seçimlerin ardından Yunus Gökdereli oyların çoğunluğunu alarak Tekirdağ Bayburtlular Kültür Ve Yardımlaşma Derneğinin yeni Başkanı seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:

Abdurrahman Karamavuş

Sezai Karataştan

Yakup Polat

Cavit Dağ

Murat Turan

Abdullah Memiş

Alim Toprak Dağ

Emrah Karataştan

Ramazan Küçük

Emrah Karamavuş

Numan Coşkun

Oktay Koç

Hüseyin Aslan