TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’dan bilgi aldı. Vali, Grand Kartal Otel’in ruhsat sürecini ve yangın müdahalesini anlattı, denetimlerde eksiklikler olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Grand Kartal Otel’de 2025’te yaşanan yangına ilişkin sunum yaptı.

Vali Aydın, otelin 1971-2025 arası ruhsat sürecini aktardı. Aralık 2024’te kafe-restoran açılışı için Bolu Belediyesi’ne başvuran otelin, 8 eksiklik nedeniyle talebini 70 metrekarelik alana düşürdüğünü, ancak 13 Ocak’ta İl Özel İdaresi’ne yapılan ruhsat başvurusunun eksiklikler nedeniyle onaylanmadığını belirtti.

Bolu Belediyesi’nin komisyona sunduğu yanan otel fotoğrafının yanlışlıkla Kartal 2 Otel’e ait olduğunu söyledi.

Yangın ihbarının 15 Mayıs 2025 saat 03:27’de alındığını bildiren Aydın, “04:10’da ambulans, 04:21’de itfaiye, 04:28’de AFAD ulaştı. Ben 04:35’te olay yerindeydim. Jandarma helikopteri ve JAK timi devreye alındı. 171 araç ve 533 personelle müdahale edildi” dedi. Yangın haberini İçişleri Bakanlığı Müşaviri’nden MHP Milletvekili İsmail Özdemir’in ailesinin otelde olduğu bilgisiyle aldığını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 03:51’de görüştüğünü ekledi.

Yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can’ın, “Vali ağlıyor, burada ağlama” denildiği iddiasını değerlendiren Aydın, Can’ı arayarak, “300-500 kişinin olduğu ortamda böyle bir şey söylendiğini düşünmüyorum. Bir baba olarak acınızı paylaşıyorum” dediğini ve helalleştiklerini ifade etti.

“KIZARMIŞ PİLİÇ” KAMYONU TARTIŞMASI

Olay yerinde “kızarmış piliç” yazılı kamyonun, Belediye Afet İşleri Müdürü’nün talebiyle kimlik tespiti için getirildiğini belirten Aydın, “Morg kapasitesi sınırlıydı, kamyon sadece parmak izi için kullanıldı. Kasıt yoktu, ancak görüntü uygun olmayabilirdi” dedi.

Aydın, 2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği’nde periyodik denetim eksikliği olduğunu, 2007 Yangından Korunma Yönetmeliği’nde itfaiye raporlarının geçerlilik sürelerinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Akredite firmalarla yangın güvenliği testleri önerdi.

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz’un, ölenlerin sayısının AK Parti kongresi sonrası netleştiği iddiası üzerine Komisyon Başkanı Altınok tepki gösterdi ve toplantıya ara verdi. Aydın, sunumuna aradan sonra devam etti.