9 günlük bayram tatilinin 5 günlük bilançosu ortaya çıktı. 47 kişinin hayatını kaybettiği trafikte, 5 bin 743 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin 5. günü olan 2 Nisan Çarşamba gününe kadarki trafik raporunu kamuoyuyla paylaştı.

583 trafik kazasının meydana geldiği tatilde, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 959 vatandaşın ise yaralandığı belirten Bakan Yerlikaya, "13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." mesajını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1907705858592854383

Tatilin ilk 5 gününde toplamda 47 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 vatandaşın ise yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatilde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince denetimler sürdüğünü ifade ederek, "Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 aracın denetlendiğini, 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldığı duyuruldu.

Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin" çağrısında bulundu.