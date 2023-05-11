Bayburt Özel İdarespor gibi küme düşen Tarsus İdman Yurdu evinde ağırladığı sarı siyahlılara farklı yenilmekten kurtulamadı.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Bayburt’tan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Bayburt’tan

Maçın ilk yarısının 7. dakikasında ev sahibi ekipten Yunus Eren Arıcı takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Yediği gole cevap 18. dakikada Bayburt Özel İdarespor’dan Ali Ateş’ten geldi 1-1.

İlk tarının sonlarına doğru baskısını artıran sarı siyahlılar 43. dakikada Burak Bozbey’in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında 48. dakikada Bayburt Özel İdarespor’un  ilk golün sahibi Ali Ateş farkı ikiye çıkaran golü attı 3-1.

Oyunda üstünlüğünü devam ettiren Bayburt Özel İdarespor, 72. ve 83. dakikalarda İbrahim Halil Öner 74. dakikada ise Mustafa Dündar’ın attığı gollerle skoru 6-1’e getirdi.

Deplasmanda oynadığı son maçın ardından ,Bayburt Özel İdarespor 2. lige veda etti.