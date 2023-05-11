Bayburt Özel İdarespor gibi küme düşen Tarsus İdman Yurdu evinde ağırladığı sarı siyahlılara farklı yenilmekten kurtulamadı.
Maçın ilk yarısının 7. dakikasında ev sahibi ekipten Yunus Eren Arıcı takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Yediği gole cevap 18. dakikada Bayburt Özel İdarespor’dan Ali Ateş’ten geldi 1-1.
İlk tarının sonlarına doğru baskısını artıran sarı siyahlılar 43. dakikada Burak Bozbey’in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarının ilk dakikalarında 48. dakikada Bayburt Özel İdarespor’un ilk golün sahibi Ali Ateş farkı ikiye çıkaran golü attı 3-1.
Oyunda üstünlüğünü devam ettiren Bayburt Özel İdarespor, 72. ve 83. dakikalarda İbrahim Halil Öner 74. dakikada ise Mustafa Dündar’ın attığı gollerle skoru 6-1’e getirdi.
Deplasmanda oynadığı son maçın ardından ,Bayburt Özel İdarespor 2. lige veda etti.